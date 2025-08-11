augusztus 11., hétfő

1 órája

Itt a friss lista – jó tudni, hogy ezek a gyógyszertárak látnak el ügyeletet a héten!

Címkék#betegség#egészség#gyógyszertári ügyelet

Közzétesszük a gyógyszertári ügyeleteket 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől minden hétköznap. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. augusztus tizenegytől. 

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet. Késő estig adnak ügyeletet a gyógyszertárak Fotó: Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a  gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
19:00–21:00
Dombóvár – PatikaPlus Gyógyszertár
Köztársaság u. 7. 
74/565-424
20:00–22:30
Paks – hétfő: Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19:00–22:30
Paks – kedd: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32. 
75/510-611
19.00-22.30. 

Paks – szerda: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1. 
75/312-000. 
19.00-22.30. 

Paks – csütörtök: Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12. 
75/510-446
19.00-22.30. 

Paks – péntek: Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77. 
75/511-251
19.00-22.30. 

Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30. 
74/511-580
20:00–22:00
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56. 
74/673-686
17:00–21:00
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.  
74/440-516
18:00–21:00
 

 

