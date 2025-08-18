31 perce
Az ünnep alatt is van hova fordulni, ezek a gyógyszertárak adnak a héten ügyeletet
Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. augusztus tizennyolcadika hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet minden hétköznap elérhető. Az államalapítás ünnepén, szerdán is ügyelnek gyógyszertárak.
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025 augusztus. Az államalapítás ünnepének hete.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Hétköznap 19:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-21.00.
Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.
74/460-166
Hétköznap 20:00–22:30 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-22.30.
Paks – Belvárosi Gyógyszertár (hétfő)
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
19:00–22:30
Paks – BENU Szívélyes Gyógyszertár (kedd)
Barátság u. 1.
75/312-000
19:00–22:30
Paks – Borostyán Patika (szerda, augusztus 20.)
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446
8.00-14.30.
Paks – Arany Kígyó Gyógyszertár (csütörtök)
Dózsa Gy. u. 77.
75/511-251
19.00-22.30.
Paks – Kristály Patika (péntek)
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19.00-22.30.
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5.
74/486-032.
Szerdán, augusztus 20-án: 8.00-12.00.
Szekszárd – Alma Gyógyszertár
Vasvári Pál u. 5.
74/510-727
Hétköznap 20:00–22:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-22.00.
Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6.
74/471-621
Hétköznap 17:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-14.30.
Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24.
74/440-462
Hétköznap 18:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án 8.00-14.30.