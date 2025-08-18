augusztus 18., hétfő

Az államalapítás ünnepének hete

32 perce

Az ünnep alatt is van hova fordulni, ezek a gyógyszertárak adnak a héten ügyeletet

Közzétesszük a gyógyszertári ügyeletet 2025. augusztus tizennyolcadika hétfőtől péntekig. A gyógyszertári ügyelet minden hétköznap elérhető. Az államalapítás ünnepén, szerdán is ügyelnek gyógyszertárak.

Brunner Mónika

Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025 augusztus. Az államalapítás ünnepének hete. 

Szekszárd gyógyszertár ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet gyógyszertári ügyelet
2025, augusztus, gyógyszertári ügyelet. Az államalapítás ünnepén is adnak ügyeletet a gyógyszertárak 
Fotó: Shutterstock

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád – Aranysas Gyógyszertár
Szabadság tér 8/33.
74/451-832
Hétköznap 19:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-21.00. 

Dombóvár – Gesztenyesor Patika
Fő u. 43.  
74/460-166
Hétköznap 20:00–22:30 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-22.30. 

Paks – Belvárosi Gyógyszertár (hétfő)
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
19:00–22:30

Paks – BENU Szívélyes Gyógyszertár (kedd)
Barátság u. 1.
75/312-000
19:00–22:30

Paks – Borostyán Patika (szerda, augusztus 20.)
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446
8.00-14.30. 

Paks – Arany Kígyó Gyógyszertár (csütörtök)
Dózsa Gy. u. 77.
75/511-251
19.00-22.30.

Paks – Kristály Patika (péntek)
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19.00-22.30.

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Templom u. 5. 
74/486-032. 
Szerdán, augusztus 20-án: 8.00-12.00. 

Szekszárd – Alma Gyógyszertár
Vasvári Pál u. 5. 
74/510-727
Hétköznap 20:00–22:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-22.00. 

Tamási – Gesztenyesor Gyógyszertár
Kossuth tér 6. 
74/471-621
Hétköznap 17:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án: 8.00-14.30. 

Tolna – Tilia Gyógyszertár
Alkotmány u. 24. 
74/440-462
Hétköznap 18:00–21:00 szerdán, augusztus 20-án 8.00-14.30. 

 

