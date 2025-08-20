Gyopáros Alpár odaszúrt: „Értem én, hogy kamuzni kell, de ez még úgy sem sikerült…”

Gyors reakció KamuPetire… Egyszer már hirdetett egy “Faluközpont-programot”, akkor felvilágosítottam, hogy ilyen már van, jó reggelt! Magyar Falu Programnak hívják… És sikeres! – írta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. – Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti FORRÁST VONNA EL a magyar falvaktól! A Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az “étlapot” ők állítják össze, és a “svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak! – Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára. Hajrá, falvak és kisvárosok! Nem hagyjuk magunkat megvezetni! – tette hozzá a bejegyzésben.

Forrás: Facebook