Háborognak a Tolna megyeiek: felháborodást keltett a Tisza Párt háromkulcsos adóterve (VIDEÓVAL)

Címkék#teol video#Tisza Párt#gazdaságpolitika#szja#adórendszer

Háborognak a Tolna megyeiek: felháborodást keltett a Tisza Párt háromkulcsos adóterve (VIDEÓVAL)

A Tisza párt terve: ha például valakinek az éves fizetése hatmillió forint, akkor ötmillió forintig tizenöt százalékkal adózna, a fennmaradó egymillió forintra pedig huszonkét százalékkal – erről szól a Tisza-adó Fotó: BAON/Shutterstock

Kiderült, ha a Tisza Párt kormányra kerülne, háromkulcsos szja-rendszert vezetne be a mostani egykulcsos helyett: 416 ezer forintig maradna a 15 százalék, 1,25 millió forintig 22 százalék, afölött pedig 33 százalék lenne az adó. A terv erősen megosztja a Tolna megyeieket. Boros József szerint „régi lemez ez, amit már láttunk korábban is. Nem értek egyet azzal, hogy a gazdagoktól vegyünk el és a szegényeknek adjuk, ez sosem vezet jóra. Egy országot vezetni nem könnyű, nekik pedig nulla tapasztalatuk van.” Dr. Fiegler Hedvig másként látja, de ő is elutasítja a tervet: „Meglepett a botrány, de számomra a Tisza Párt hiteltelen. Magyar Péter vállalhatatlanul lépett a politikába. Én a Fidesz gazdaságpolitikáját támogatom, mert ők valódi esélyt adnak a családoknak.”

 

 

