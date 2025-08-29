augusztus 29., péntek

Méltó búcsú az élettől

1 órája

Megkondult az új harang Várongon

Címkék#lélekharang#Várong#Felföldi László#szentmise

Régi vágya teljesült a várongiaknak, akik tettek is azért, hogy beteljesüljön akaratuk. Társadalmi összefogás és adakozás segítette őket abban, hogy újra szól a lélekharang a temető ravatalozójának tornyában.

Kutny Gábor

A várongi temető ad otthont a közösségi összefogással a településre került lélekharangnak, melyet Felföldi László megyéspüspök és Kamerer Aleksandar plébános, az ünnepi szentmisét követően szentelt meg. A harang építését a képviselőtestület tagjai határozták el egy baráti beszélgetés során, melyen az a közös vélemény alakult ki, hogy a helyiek számára nagyon fontos volna, hogy megszólaljon a lélekharang a temetések idején – mondta Szőke Szabolcs polgármester. Csepregi József alpolgármester vállalkozott az adakozás megszervezésére, melyre a település lakói és az elszármazottak is azonnal pozitívan reagáltak. Szinte mindenki elsőre megértette az ügy fontosságát – mondta a polgármester.

A várongi ravatalozó tornyában újra szól a lélekharang, a közösség összefogásának és adakozásának köszönhetően.
Ismét szól a harang a várongi temetőben
Fotó: Beküldött

Svájci segítség is közrejátszott az új harang beszerzésében

Jürk Kyburcz – aki svájci állampolgár, de ma már várongi lakos – tett lépéseket annak érdekében, hogy megfelelő harang érkezzen Svájcból, melyet a helyiek szereltek fel a ravatalozó tornyába. Az ünnepségen részt vett Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azt mondta, ez a harang egyszerre jelképezi közösségünk összetartozását, hitünk erejét és hagyományaink tiszteletét. A lélekharang maradandó értéket képvisel a településnek és a vármegye közösségének, egyúttal a jövő nemzedékei számára is irányt mutat majd.

 

