Megkondult az új harang Várongon

A várongi temető ad otthont a közösségi összefogással a településre került lélekharangnak, melyet Felföldi László megyéspüspök és Kamerer Aleksandar plébános, az ünnepi szentmisét követően szentelt meg. A harang építését a képviselőtestület tagjai határozták el egy baráti beszélgetés során, melyen az a közös vélemény alakult ki, hogy a helyiek számára nagyon fontos volna, hogy megszólaljon a lélekharang a temetések idején – mondta Szőke Szabolcs polgármester. Csepregi József alpolgármester vállalkozott az adakozás megszervezésére, melyre a település lakói és az elszármazottak is azonnal pozitívan reagáltak. Szinte mindenki elsőre megértette az ügy fontosságát – mondta a polgármester.

Ismét szól a harang a várongi temetőben

Svájci segítség is közrejátszott az új harang beszerzésében

Jürk Kyburcz – aki svájci állampolgár, de ma már várongi lakos – tett lépéseket annak érdekében, hogy megfelelő harang érkezzen Svájcból, melyet a helyiek szereltek fel a ravatalozó tornyába. Az ünnepségen részt vett Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, aki azt mondta, ez a harang egyszerre jelképezi közösségünk összetartozását, hitünk erejét és hagyományaink tiszteletét. A lélekharang maradandó értéket képvisel a településnek és a vármegye közösségének, egyúttal a jövő nemzedékei számára is irányt mutat majd.