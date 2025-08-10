Három és fél évtized szolgálat után búcsúztatták Bernhardt Lászlónét

Meghitt ünnepségen köszöntötték és búcsúztatták Bernhardt Lászlónét a lengyeli faluházban, aki 35 éven át dolgozott dr. Erményi Tibor háziorvos mellett asszisztensként. Munkájával évtizedeken keresztül segítette Lengyel, Kisvejke és Závod lakóinak gyógyítását, egészségük megőrzését. Az ünnepségen dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő is ott volt.

Fotó: Facebook/dr. Csibi Krisztina

Az eseményről dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán. Mint írta, Bernhardt Lászlóné „nem csak nagy támogatónk, hanem igazi példakép emberségben, elhivatottságban és kitartásban”. A képviselő jó egészséget és sok boldog, aktív nyugdíjas évet kívánt az asszisztensnek.

A falubeliek és kollégák egyaránt hálával köszönték meg a több évtizedes, lelkiismeretes munkát, amely során Bernhardt Lászlóné emberségével is hozzájárult a közösség mindennapjaihoz.