5 órája
Egymillió forintból vennék autót, lehetséges?
A környékbeli használtautókkal foglalkozó kereskedők szerint, az egymillió forintos keretösszeg ma már nagyon kevésnek tűnik ahhoz, hogy műszakilag üzemképes autót vásároljunk belőle. Azonban a helyzet nem lehetetlen. Elég csak körülnézni a használtautós hirdetések között.
Bár elsőre az egymillió forint nem tűnik túl nagy összegnek, a hazai használtautó piacon a megfelelő körültekintéssel mégis találhatunk hosszú távon is fenntartható járművet. Ez az árkategória leginkább azoknak kedvez, akik nem ragaszkodnak az új autóhoz, megfelel nekik a használtautó is, de szeretnének egy olcsón fenntartható járművet.
Használtautókat főleg a külföldről behozottak között találunk
Magyarországon a használtautók piacát jelentősen befolyásolja a külföldről behozott járművek aránya, az elterjedt típusok kínálata, valamint az autók állapota és szerviztörténete. Az egymillió forintos kategóriában főleg 20 évesnél idősebb autók találhatók, amelyek gyakran kisebb-nagyobb hibákat rejtenek: lehetnek kopott futóművek, elhasználódott belső részek, vagy előfordulhatnak kisebb elektromos problémák. A sikeres vásárlás titka, hogy ezeket a szempontokat előre ismerjük, és a lehető legpontosabb információk alapján döntünk.
Máté Tibor, a szekszárdi Velorex Autókereskedés ügyvezetője szerint, az egymillió forint nagyon kis összeg ahhoz, hogy autókereskedésben találjon valaki magának használható járművet. Ennek egyik oka, hogy a kereskedőknek is az az érdekük, hogy minél kevesebb műszaki problémája legyen a vásárlás után is az autónak, mert – sokan nem tudják – a kereskedések egy évre szavatosságot vállalnak.
Ők főleg Olaszországból és Ausztriából hoznak be használt gépkocsikat. Sajnos a vásárlók többségének maximum 2,5 milliós keret áll a rendelkezésére. Ebből a pénzből pedig 10-15 év közötti járművet lehet csak vásárolni, mert a 4 éves gépkocsi ára már 7 milliónál kezdődik.
Akadnak jó példák, csak keresni kell
Akinek kevés pénze van, annak érdemes a hirdetéseket böngészni. Egészen jó példányokra is lehet belefutni, egy kis szerencsével. Például egy idősebb bátaszéki férfi a húsz éve autóját árulta 900 ezer forintért. Az öreg Opelnek egyetlen hibája volt csak, a kora. Alig volt benne 80 ezer kilométer, első tulajdonosa volt az idős férfi, és a kocsi garázsban állt.
Bemutatjuk, mire érdemes figyelni a vásárlás során, milyen típusok a legalkalmasabbak egymillió forint környékén, és milyen előnyökkel-hátrányokkal kell számolni.
Ajánlott autótípusok egymillió forint környékén
Az alábbiakban a liner.hu összegyűjtött olyan modelleket, amelyek gyakran előfordulnak a hazai piacon ebben az ársávban, kevésbé szervizigényesek, és megbízhatónak számítanak.
Toyota Yaris 20-25 éves, benzines, ára: 800 -1,1 millió forint, Suzuki Swift, 20 éves 1,3 benzines ára 900 ezer és 1,2 millió forint között, Honda Civic 15-20 éves, 1,3 benzines 900 ezer és 1,2 millió forint az ára, Volkswagen Polo 20 éves, 1,4 benzines, 900 ezer és 1,1 millió forint közötti áron, Opel Astra G, 1,4 és 1,6 benzines, 700 ezer és 1 millió forint között, Ford Focus Mk1 20 éves, 1,6 benzines 800 ezer és 1 millió forint közötti áron, Renault Clio 20 éves 1,2 és 1,4 benzines, 800 ezer és 1 millió forint közötti áron.