Egymillió forintból vennék autót, lehetséges?

Bár elsőre az egymillió forint nem tűnik túl nagy összegnek, a hazai használtautó piacon a megfelelő körültekintéssel mégis találhatunk hosszú távon is fenntartható járművet. Ez az árkategória leginkább azoknak kedvez, akik nem ragaszkodnak az új autóhoz, megfelel nekik a használtautó is, de szeretnének egy olcsón fenntartható járművet.

A használtautók között is vannak olyan modelleket, amelyek gyakran előfordulnak a hazai piacon ebben az ársávban

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Tolnai Népújság

Használtautókat főleg a külföldről behozottak között találunk

Magyarországon a használtautók piacát jelentősen befolyásolja a külföldről behozott járművek aránya, az elterjedt típusok kínálata, valamint az autók állapota és szerviztörténete. Az egymillió forintos kategóriában főleg 20 évesnél idősebb autók találhatók, amelyek gyakran kisebb-nagyobb hibákat rejtenek: lehetnek kopott futóművek, elhasználódott belső részek, vagy előfordulhatnak kisebb elektromos problémák. A sikeres vásárlás titka, hogy ezeket a szempontokat előre ismerjük, és a lehető legpontosabb információk alapján döntünk.

Máté Tibor, a szekszárdi Velorex Autókereskedés ügyvezetője szerint, az egymillió forint nagyon kis összeg ahhoz, hogy autókereskedésben találjon valaki magának használható járművet. Ennek egyik oka, hogy a kereskedőknek is az az érdekük, hogy minél kevesebb műszaki problémája legyen a vásárlás után is az autónak, mert – sokan nem tudják – a kereskedések egy évre szavatosságot vállalnak.

Ők főleg Olaszországból és Ausztriából hoznak be használt gépkocsikat. Sajnos a vásárlók többségének maximum 2,5 milliós keret áll a rendelkezésére. Ebből a pénzből pedig 10-15 év közötti járművet lehet csak vásárolni, mert a 4 éves gépkocsi ára már 7 milliónál kezdődik.

Akadnak jó példák, csak keresni kell

Akinek kevés pénze van, annak érdemes a hirdetéseket böngészni. Egészen jó példányokra is lehet belefutni, egy kis szerencsével. Például egy idősebb bátaszéki férfi a húsz éve autóját árulta 900 ezer forintért. Az öreg Opelnek egyetlen hibája volt csak, a kora. Alig volt benne 80 ezer kilométer, első tulajdonosa volt az idős férfi, és a kocsi garázsban állt.

Bemutatjuk, mire érdemes figyelni a vásárlás során, milyen típusok a legalkalmasabbak egymillió forint környékén, és milyen előnyökkel-hátrányokkal kell számolni.