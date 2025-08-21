1 órája
Melyik erősebb: a haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog?
Több tévhit is él a fejekben arról, hogy – főleg öröklésnél – miben különbözik egymástól a tulajdonjog a haszonélvezeti jogtól. Olvasóink közül többen is kérték írjunk erről. A haszonélvezeti jogot úgy lehetne röviden összefoglalni: használhatod, élvezheted az előnyeit, de nem a tiéd. Lássuk milyen tévhitek vannak e kettővel kapcsolatban.
Egy ingatlan haszonélvezője lakhat a házban, használhatja a közműveket (és fizeti a számlákat), kialakíthat veteményest a kertben, rendben tarthatja a portát. Ez idáig teljesen egyértelmű. A dolog akkor kezd bonyolódni, amikor a tulajdonos és a haszonélvező nem értenek egyet valamiben. Többen is kérdezték: melyik erősebb, a haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog?
A haszonélvezeti jog korlátozottabb a tulajdonjognál
Szekszárdi olvasónk története a következő: édesapja után örökölt egy családi házat. Mivel ő maga családalapítás előtt áll, nagyon jól jönne neki, ha lakhatna benne. Igen ám, de az édesapja felesége örökölte a haszonélvezeti jogot, így ő és az ő gyermekei, összesen hatan laknak benne. Így olvasónk oda nem mehet, amúgy sem kedvelik egymást. Majd valamikor az övé lehet az ingatlan, ha az özvegy kiköltözik onnan, vagy meghal. Olvasónk kérdése: mit ér az ő tulajdonjoga?
– A haszonélvezeti jog keletkezhet szerződéssel vagy a törvény erejénél fogva, öröklés útján. Haszonélvezeti jog nem csak ingatlanra, de ingóságra - képekre, elektromos eszközökre is vonatkozhat – de a legtöbb téves információ az ingatlanokkal kapcsolatban fordul elő – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd.
Például egy családi ház vagy lakás esetében azt a tulajdonos birtokolja, nemcsak használhatja, de ki is adhatja. Ezen jogosítványok egy részét azonban – az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt – a tulajdonos nem gyakorolhatja szabadon. Azaz haszonélvezet esetén a tulajdonjog részjogosítványai megoszlanak a haszonélvező és a tulajdonos között.
A haszonélvező mindent megtehet, amit a tulajdonos, kivéve a dologgal való rendelkezést (vagyis nem adhatja el, nem terhelheti meg hitelből eredő jelzáloggal stb.). Ezzel szemben a dolog nincs a tulajdonos birtokában, ennélfogva nem is használhatja azt, és nem szedheti a hasznait sem.
Melyik erősebb: a haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog?
Íme néhány dolog, amit a tulajdonosok és haszonélvezők gyakran rosszul tudnak vagy félreértelmeznek a hóvége.hu szerint.
Első tévhit: A tulajdonos és haszonélvező jogai mindig egyformán érvényesülnek Ez nem igaz. Ha van haszonélvező, bizonyos jogosítványok a haszonélvezőt illetik, és a tulajdonos nem gyakorolhatja szabadon azokat. Például a haszonélvező lakhat benne.
Második tévhit: A haszonélvező bármit csinálhat a dologgal. Nem. A haszonélvező csak a rendeltetésszerű használatra jogosult, tehát nem rombolhatja le, nem adhatja el, és nem terhelheti meg hitellel.
Harmadik tévhit: A haszonélvezet megszűnik, ha a tulajdonos akarja. Ez nem így működik, a haszonélvezeti jog független a tulajdonos akaratától. Csak a törvényben meghatározott esetekben (pl. lejáró idő, halál, közös megegyezés) szűnik meg.
Negyedik tévhit: A tulajdonos mindig jogosult a haszonélvezet hasznainak egy részére. Nem. A haszonélvező szedi a termést, a bérleti díjat vagy a hasznot, a tulajdonosnak ezekhez nincs automatikusan joga.
Ötödik tévhit: A haszonélvező nem felel a dolog állagáért. De igen. A haszonélvező köteles a dolgot rendeltetésszerűen használni és karban tartani, különben kártérítéssel tartozik a tulajdonosnak.
Hatodik tévhit: A haszonélvezeti jog mindig végleges. Nem, mert lehet határozott idejű vagy feltételhez kötött. Például életjáradéki haszonélvezetnél a haszonélvező csak életében jogosult rá, halálával megszűnik.
Hetedik tévhit: A haszonélvezeti jog nem korlátozza a tulajdonost. Éppen ellenkezőleg. A tulajdonos részjogosítványai megoszlanak a haszonélvezővel, ezért bizonyos döntéseket a haszonélvező nélkül nem hozhat meg. Ebben az értelemben a haszonélvezeti jog „erősebb” lehet, mint a tulajdonjog.