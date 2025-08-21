Egy ingatlan haszonélvezője lakhat a házban, használhatja a közműveket (és fizeti a számlákat), kialakíthat veteményest a kertben, rendben tarthatja a portát. Ez idáig teljesen egyértelmű. A dolog akkor kezd bonyolódni, amikor a tulajdonos és a haszonélvező nem értenek egyet valamiben. Többen is kérdezték: melyik erősebb, a haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog?

A haszonélvezeti jogot élvező gyakran az örökösökkel kerül vitába, akik a tulajdont értékesítenék

Forrás: kisalföld.hu

A haszonélvezeti jog korlátozottabb a tulajdonjognál

Szekszárdi olvasónk története a következő: édesapja után örökölt egy családi házat. Mivel ő maga családalapítás előtt áll, nagyon jól jönne neki, ha lakhatna benne. Igen ám, de az édesapja felesége örökölte a haszonélvezeti jogot, így ő és az ő gyermekei, összesen hatan laknak benne. Így olvasónk oda nem mehet, amúgy sem kedvelik egymást. Majd valamikor az övé lehet az ingatlan, ha az özvegy kiköltözik onnan, vagy meghal. Olvasónk kérdése: mit ér az ő tulajdonjoga?

– A haszonélvezeti jog keletkezhet szerződéssel vagy a törvény erejénél fogva, öröklés útján. Haszonélvezeti jog nem csak ingatlanra, de ingóságra - képekre, elektromos eszközökre is vonatkozhat – de a legtöbb téves információ az ingatlanokkal kapcsolatban fordul elő – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd.

Például egy családi ház vagy lakás esetében azt a tulajdonos birtokolja, nemcsak használhatja, de ki is adhatja. Ezen jogosítványok egy részét azonban – az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt – a tulajdonos nem gyakorolhatja szabadon. Azaz haszonélvezet esetén a tulajdonjog részjogosítványai megoszlanak a haszonélvező és a tulajdonos között.

A haszonélvező mindent megtehet, amit a tulajdonos, kivéve a dologgal való rendelkezést (vagyis nem adhatja el, nem terhelheti meg hitelből eredő jelzáloggal stb.). Ezzel szemben a dolog nincs a tulajdonos birtokában, ennélfogva nem is használhatja azt, és nem szedheti a hasznait sem.

Melyik erősebb: a haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog?

Íme néhány dolog, amit a tulajdonosok és haszonélvezők gyakran rosszul tudnak vagy félreértelmeznek a hóvége.hu szerint.