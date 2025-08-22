augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

1 órája

Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereket (képgalériával)

Címkék#Dunapart#programsorozat#helikopter

Másfél napos ünnepséget rendeztek Dunaföldváron a művelődési ház szervezésében.

Szepesi László
Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereket (képgalériával)

Földi, vízi, sőt légi látványosságok vonzották az ünneplőket Fotó: Molnár Gyula / Forrás: MW

A programsorozat kedden este kezdődött a Dunaparton, ahol bő félezren nézték a Hogyan tudnék élni nélküled című, 90-es évek hangulatát idéző filmet, ki-ki magával hozott széken ülve vagy pokrócon fekve. 

Földi, vízi, sőt légi látványosságok vonzották az ünneplőket
Fotó: Molnár  Gyula / Forrás:  MW

Augusztus 20-án a szoboravatással összekötött ünnepi események folytatódtak. A felújított Szent István-szobrot a könyvtár falánál helyezték el, itt zajlott a cserkészcsapat közreműködésével az új kenyér megszentelése, majd Horváth Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet.

A városban évtizedes hagyomány, hogy ezen a napon főznek a Dunaparton. Bár hivatalos főzőversenyt idén nem hirdettek, a baráti társaságok így is egymással versengve készítették a jobbnál jobb ételeket – legtöbbször természetesen halból.

Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereket

Fotók: Molnár Gyula

Délután kulturális programokkal folytatódott az ünnep: a dunaföldvári Ördögszekér Néptáncegyüttes lépett fel elsőként, majd a solti Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet. Őket a Löfan Mazsorett Egyesület csoportjai követték. A program része volt a már megszokott helikopterbemutató is. Különlegességként ezen a napon Dunaföldvárnál kötött ki a hajdani Római Birodalom határát vigyázó őrhajó többtonnás mása, amely rengeteg érdeklődőt vonzott, mielőtt továbbindult Bölcske felé.

Az ünnepség az R-Go koncertjével, majd este fél tíztől látványos tűzijátékkal zárult.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu