Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereket (képgalériával)

A programsorozat kedden este kezdődött a Dunaparton, ahol bő félezren nézték a Hogyan tudnék élni nélküled című, 90-es évek hangulatát idéző filmet, ki-ki magával hozott széken ülve vagy pokrócon fekve.

Földi, vízi, sőt légi látványosságok vonzották az ünneplőket

Fotó: Molnár Gyula / Forrás: MW

Augusztus 20-án a szoboravatással összekötött ünnepi események folytatódtak. A felújított Szent István-szobrot a könyvtár falánál helyezték el, itt zajlott a cserkészcsapat közreműködésével az új kenyér megszentelése, majd Horváth Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet.

A városban évtizedes hagyomány, hogy ezen a napon főznek a Dunaparton. Bár hivatalos főzőversenyt idén nem hirdettek, a baráti társaságok így is egymással versengve készítették a jobbnál jobb ételeket – legtöbbször természetesen halból.