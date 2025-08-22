1 órája
Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereket (képgalériával)
Másfél napos ünnepséget rendeztek Dunaföldváron a művelődési ház szervezésében.
Földi, vízi, sőt légi látványosságok vonzották az ünneplőket Fotó: Molnár Gyula / Forrás: MW
A programsorozat kedden este kezdődött a Dunaparton, ahol bő félezren nézték a Hogyan tudnék élni nélküled című, 90-es évek hangulatát idéző filmet, ki-ki magával hozott széken ülve vagy pokrócon fekve.
Augusztus 20-án a szoboravatással összekötött ünnepi események folytatódtak. A felújított Szent István-szobrot a könyvtár falánál helyezték el, itt zajlott a cserkészcsapat közreműködésével az új kenyér megszentelése, majd Horváth Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet.
A városban évtizedes hagyomány, hogy ezen a napon főznek a Dunaparton. Bár hivatalos főzőversenyt idén nem hirdettek, a baráti társaságok így is egymással versengve készítették a jobbnál jobb ételeket – legtöbbször természetesen halból.
Hatalmas tömeg nézte a hídról a Duna fölött cikázó helikoptereketFotók: Molnár Gyula
Délután kulturális programokkal folytatódott az ünnep: a dunaföldvári Ördögszekér Néptáncegyüttes lépett fel elsőként, majd a solti Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet. Őket a Löfan Mazsorett Egyesület csoportjai követték. A program része volt a már megszokott helikopterbemutató is. Különlegességként ezen a napon Dunaföldvárnál kötött ki a hajdani Római Birodalom határát vigyázó őrhajó többtonnás mása, amely rengeteg érdeklődőt vonzott, mielőtt továbbindult Bölcske felé.
Az ünnepség az R-Go koncertjével, majd este fél tíztől látványos tűzijátékkal zárult.