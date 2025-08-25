Augusztus 20-tól hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok! Szigorúbban lépünk fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen. Tilos élő állattal koldulni vagy nyereményként kisorsolni őket. Tovább erősítjük az állatvédelmi oktatást és gondoskodunk a bántalmazott állatok sorsáról. A cél: felelős állattartás! – tette közzé a Facebookon Horváth István országgyűlési képviselő.

Forrás: Shutterstock

Mint arról már beszámoltunk, az Országgyűlés szigorította az állatvédelmi törvényt, melynek értelmében többek között a meghatározott kor előtt anyjuktól leválasztott kölykök külföldre vitele is bűncselekménynek fog minősülni. Továbbá tilos lesz az állattal koldulás, és súlyosabb büntetést von maga után, ha a bűncselekményt állatmenhely vagy ebrendészeti telep működtetésével összefüggésben követik el.