Hiába a végrendelet

1 órája

Mi kell ahhoz, amikor a papír ellenére, a házastárs nem örökölhet?

Ha nem is gyakran, de azért előfordul, hogy a házastárs mégsem örökli azt a vagyont, melynek a túlélő feleség vagy férj végül is része volt. Vajon milyen indok kell ahhoz, hogy meghiúsuljon a házastárs öröklése?

Mauthner Ilona
Az öröklésnek a magyar jog szerint két lehetséges útja van: az egyik a végintézkedés, a másik a törvény alapján fennálló öröklés. Ez egyszerűnek tűnik, mégis előfordul, hogy a túlélő házastárs öröklése veszélybe kerül.

házastárs öröklése
Vannak helyzetek, amikor hiába van végrendelet, a házastárs öröklése mégsem egyértelmű
Forrás: kisalföld.hu

Volt ugyan végrendelet, de a házastárs öröklése mégis akadályba ütközött

Tegyük fel, hogy az elhunyt házastárs még életében gondoskodni akart párjáról, mikor ő már nem lehet mellette. Készített egy végrendeletet, amiben minden vagyonát a túlélő házastársára hagyta. Gondosan őrizte a végrendeletet, hogy szükség esetén meglegyen. Később azonban változott az élet. A házastársak külön életet kezdtek, ám ennek ellenére nem került sor a válásra. A hivatalos ügyekkel nem bajlódtak, így papíron továbbra is házastársak maradtak, de már nem éltek együtt. Ezt követően a korábban végrendelkező házastárs elhunyt. Volt párja ekkor úgy gondolta, hogy mivel nem váltak el, így ő házastársként örököl majd utána. Ám a törvény ezúttal „közbeszólt”.

A Polgári Törvénykönyv alapján:

Nem örökölhet a túlélő házastárs, ha az örökhagyó a házassági életközösség fennállása alatt tett végrendeletet a javára, de az örökléskor az életközösség már nem áll fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás, valamint az örökhagyó nem akarta juttatásban részesíteni házastársát.

Ekkor a korábbi végrendeletet nem lehet majd figyelembe venni. Vita esetén bíróság dönt majd az ügyben, ahol bizonyítékok alapján vizsgálják, hogy milyen is volt a felek viszonya. Ilyenkor jöhetnek a tárgyaláson a tanúk, a levelek, üzenetek, amivel fel lehet tárni, hogy milyen is volt a papíron még házasfelek kapcsolata, mi lehetett az örökhagyó tényleges akarata – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd.

Törvényes öröklés: hiába a papír, a túlélő házastárs nem örökölhet házastársként

A házastársak tényleges együttélésének, vagyis az életközösség fennállásának a törvényes öröklés esetén is van jelentősége.
A túlélő házastárs nem örökölhet a törvény alapján, ha az örökhagyó halálakor a házastársak közötti életközösség már nem állt fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítása nem is volt várható.

Papíron tehát továbbra is házas volt az örökhagyó és túlélő házastársa, ám a valóságban már nem együtt élték az életüket, és a mosolyszünet nem csupán átmeneti állapot volt. Ekkor hiába a papír, a túlélő házastárs nem örökölhet házastársként.
Hiába minden papír, ha az, amit igazol, a valóságban nem úgy van. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
