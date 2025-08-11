Mi kell ahhoz, amikor a papír ellenére, a házastárs nem örökölhet?

Az öröklésnek a magyar jog szerint két lehetséges útja van: az egyik a végintézkedés, a másik a törvény alapján fennálló öröklés. Ez egyszerűnek tűnik, mégis előfordul, hogy a túlélő házastárs öröklése veszélybe kerül.

Vannak helyzetek, amikor hiába van végrendelet, a házastárs öröklése mégsem egyértelmű

Forrás: kisalföld.hu

Volt ugyan végrendelet, de a házastárs öröklése mégis akadályba ütközött

Tegyük fel, hogy az elhunyt házastárs még életében gondoskodni akart párjáról, mikor ő már nem lehet mellette. Készített egy végrendeletet, amiben minden vagyonát a túlélő házastársára hagyta. Gondosan őrizte a végrendeletet, hogy szükség esetén meglegyen. Később azonban változott az élet. A házastársak külön életet kezdtek, ám ennek ellenére nem került sor a válásra. A hivatalos ügyekkel nem bajlódtak, így papíron továbbra is házastársak maradtak, de már nem éltek együtt. Ezt követően a korábban végrendelkező házastárs elhunyt. Volt párja ekkor úgy gondolta, hogy mivel nem váltak el, így ő házastársként örököl majd utána. Ám a törvény ezúttal „közbeszólt”.

A Polgári Törvénykönyv alapján:

Nem örökölhet a túlélő házastárs, ha az örökhagyó a házassági életközösség fennállása alatt tett végrendeletet a javára, de az örökléskor az életközösség már nem áll fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás, valamint az örökhagyó nem akarta juttatásban részesíteni házastársát.

Ekkor a korábbi végrendeletet nem lehet majd figyelembe venni. Vita esetén bíróság dönt majd az ügyben, ahol bizonyítékok alapján vizsgálják, hogy milyen is volt a felek viszonya. Ilyenkor jöhetnek a tárgyaláson a tanúk, a levelek, üzenetek, amivel fel lehet tárni, hogy milyen is volt a papíron még házasfelek kapcsolata, mi lehetett az örökhagyó tényleges akarata – mondta az általunk megkérdezett szekszárdi ügyvéd.

Törvényes öröklés: hiába a papír, a túlélő házastárs nem örökölhet házastársként

A házastársak tényleges együttélésének, vagyis az életközösség fennállásának a törvényes öröklés esetén is van jelentősége.

A túlélő házastárs nem örökölhet a törvény alapján, ha az örökhagyó halálakor a házastársak közötti életközösség már nem állt fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítása nem is volt várható.