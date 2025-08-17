augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

28°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgáltatás kimaradás

3 órája

Hétfőn több órás áramszünet lesz Pakson – ezeket az utcákat érinti!

Címkék#paks#e.on#áramszünet

Mutatjuk, hol nem lesz áram hétfőn délelőtt.

Révészné Hanol Erzsébet
Hétfőn több órás áramszünet lesz Pakson – ezeket az utcákat érinti!

Hétfőn több órás áramszünet lesz Pakson

Forrás: MW/archív

Feszültség panasz elhárítása miatt tervezett áramszünet lesz augusztus 18-án, hétfőn Pakson. Az E.ON értesítője alapján 8 és 11 óra között az alábbi utcákban, szakaszokon kell szolgáltatás kimaradásra számítani: Kölesdi út páros oldal 2-20., Kölesdi út páratlan oldal 1-27., Tolnai út páros oldal 74-100., Tolnai út páratlan oldal 81-139., Vak Bottyán utca páros oldal 2-16., Vak Bottyán utca páratlan oldal 1-13. Vízmű.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu