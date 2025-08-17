Szolgáltatás kimaradás
1 órája
Hétfőn több órás áramszünet lesz Pakson – ezeket az utcákat érinti!
Mutatjuk, hol nem lesz áram hétfőn délelőtt.
Forrás: MW/archív
Feszültség panasz elhárítása miatt tervezett áramszünet lesz augusztus 18-án, hétfőn Pakson. Az E.ON értesítője alapján 8 és 11 óra között az alábbi utcákban, szakaszokon kell szolgáltatás kimaradásra számítani: Kölesdi út páros oldal 2-20., Kölesdi út páratlan oldal 1-27., Tolnai út páros oldal 74-100., Tolnai út páratlan oldal 81-139., Vak Bottyán utca páros oldal 2-16., Vak Bottyán utca páratlan oldal 1-13. Vízmű.
