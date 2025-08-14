Hétfőtől nem lesz orvosi rendelés Értényben

Augusztus tizennyolcadika és augusztus harmincegyedike között szabadságon lesz az értényi orvos, ezért a két időpont között csak két nap rendelést vállal. Dr. Zsoldos Sándor Béla helyettesítése Iregszemcsén történik, ahol szerdán és pénteken fogadja a betegeket dr. Megáll László. Ismertették még, hogy az orvos asszisztense a munkanapokon a megszokott időben dolgozik, kivéve augusztus huszonkettedikén és augusztus huszonkilencedikén. Arra kérik a pácienseket, hogy mindenki mihamarabb írassa fel a rendszeresen szedett gyógyszerét. Részletek itt találhatók.