augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

33 perce

Hétfőtől nem lesz orvosi rendelés Értényben

Címkék#egészség#Értény#orvos

Brunner Mónika

Augusztus tizennyolcadika és augusztus harmincegyedike között szabadságon lesz az értényi orvos, ezért a két időpont között csak két nap rendelést vállal. Dr. Zsoldos Sándor Béla helyettesítése Iregszemcsén történik, ahol szerdán és pénteken fogadja a betegeket dr. Megáll László. Ismertették még, hogy az orvos asszisztense a munkanapokon a megszokott időben dolgozik, kivéve augusztus huszonkettedikén és augusztus huszonkilencedikén. Arra kérik a pácienseket, hogy mindenki mihamarabb írassa fel a rendszeresen szedett gyógyszerét. Részletek itt találhatók. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu