Ügyelet

2 órája

Ide menjen, ha hétvégén orvosra van szüksége

Címkék#nyár vége#2025#orvosi ügyelet

A nyár utolsó napjaiban vagyunk. Íme a hétvégi orvosi ügyelet.

Brunner Mónika

A hétvégén bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.

hétvégi orvosi ügyelet hétvégi orvosi ügyelet Doctor,Leading,A,Medical,Team,At,The,Hospital orvosi ügyelet Májusban is bármely ügyeleti ellátóhely, orvosi ügyelet felkereshető Tolna vármegyében Fotó: Shutterstock (illusztráció)
Hétvégi orvosi ügyelet 2025 nyár végén Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Hétvégi orvosi ügyelet 

  • Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00.
  • Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
  • Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
  • Központi telefonszám: 1830

Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:

  • Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
  • Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
  • Dombóvár: Kórház u. 39–41.
  • Paks: Tolnai u. 2.
  • Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
  • Tolna: Garay u. 6.

Gyógyszertári ügyelet 

Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken. 

Bonyhád: Szent Imre Gyógyszertár
Cím: Szent Imre u. 4.
Tel.: 74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat 19:00–21:00; vasárnap 8:00–21:00. 

Dombóvár: Korona Gyógyszertár
Cím: Rákóczi u. 71/E
Tel.: 74/565-178
Nyitvatartás: péntek: 20:00–22:30

Paks péntek: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30.32. 
Tel.: 75/510-611
Nyitvatartás: 19:00–22:30

Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks (TESCO)
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13:00–14:30

Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.

Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00

Szekszárd: BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Cím: Tartsay u. 9. 
Tel.: 74/510-718
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20:00–22:00. vasárnap: 19.00-22.00. 

Tamási: Fagyöngy Gyógyszertár
Cím: Móricz Zs. Ltp. 8. 
Tel.: 74/471-308
Nyitvatartás: péntek: 17:00–21:00 szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 

Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18:00–21:00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30. 


Fogászati ügyelet 
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd,  Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen. 


Állatorvosi ügyelet 
Augusztus 29-én 14 órától szeptember 1-jén 8 óráig: Dr. Antal Mónika Tel.: 0630/817-5547. (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna), Sinyi Péter Tel.: 0670/436-4695. (Tamási, Dombóvár)

 

 

