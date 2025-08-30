1 órája
Ide menjen, ha hétvégén orvosra van szüksége
A nyár utolsó napjaiban vagyunk. Íme a hétvégi orvosi ügyelet.
A hétvégén bármely ügyeleti ellátóhely szabadon felkereshető.
Hétvégi orvosi ügyelet
- Bonyhád, Tamási, Tolna: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–14.00.
- Dombóvár, Paks, Szekszárd: hétköznap 16.00–másnap 8:00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–8.00.
- Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap 16.00–22.00, hétvégén és ünnepnapon 8.00–20.00.
- Központi telefonszám: 1830
Ügyeleti helyszínek és elérhetőségek:
- Szekszárd (felnőtt és gyermek): Ybl Miklós u. 1.
- Bonyhád: Bajcsy-Zs. u. 29.
- Dombóvár: Kórház u. 39–41.
- Paks: Tolnai u. 2.
- Tamási: Dózsa Gy. út 18–22.
- Tolna: Garay u. 6.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a hétvégi gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád: Szent Imre Gyógyszertár
Cím: Szent Imre u. 4.
Tel.: 74/450-798
Nyitvatartás: péntek, szombat 19:00–21:00; vasárnap 8:00–21:00.
Dombóvár: Korona Gyógyszertár
Cím: Rákóczi u. 71/E
Tel.: 74/565-178
Nyitvatartás: péntek: 20:00–22:30
Paks péntek: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Cím: Dózsa Gy. u. 30.32.
Tel.: 75/510-611
Nyitvatartás: 19:00–22:30
Paks vasárnap: BENU Gyógyszertár Paks (TESCO)
Cím: Tolna út 2/1.
Tel.: 75/417-039
Nyitvatartás: 13:00–14:30
Simontornya – Kapinya Gyógyszertár
Cím: Templom u. 5.
Tel.: 74/486-032
Nyitvatartás: hétvégén 8:00–12:00
Szekszárd: BENU Gyógyszertár Szekszárd Balassa (INTERSPAR)
Cím: Tartsay u. 9.
Tel.: 74/510-718
Nyitvatartás: péntek, szombat: 20:00–22:00. vasárnap: 19.00-22.00.
Tamási: Fagyöngy Gyógyszertár
Cím: Móricz Zs. Ltp. 8.
Tel.: 74/471-308
Nyitvatartás: péntek: 17:00–21:00 szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Tolna: Salvia Gyógyszertár
Cím: Bajcsy-Zs. u. 27.
Tel.: 74/440-516
Nyitvatartás: péntek: 18:00–21:00. szombat: 12.00-14.30. vasárnap: 8.00-14.30.
Fogászati ügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18. Tel: 74/315-454. – szombat és vasárnap 8:00–14:00. Csak a kijelölt települések, Szekszárd, Harc, Sióagárd, Szálka és Őcsény lakói vehetik igénybe térítésmentesen.
Állatorvosi ügyelet
Augusztus 29-én 14 órától szeptember 1-jén 8 óráig: Dr. Antal Mónika Tel.: 0630/817-5547. (Szekszárd, Bonyhád, Paks, Tolna), Sinyi Péter Tel.: 0670/436-4695. (Tamási, Dombóvár)
- Dunaföldvár: Túri Állatkórház – 0–24 órás készenlét: 0630/209-6096.