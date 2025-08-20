1 órája
Hihetetlen szabályok, erre figyeljen, ha külföldön nyaral
Még javában tart a nyár, és sokan még csak ezután indulnak útnak. Jó tudni, hogy egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, mobiltelefon használat, szemüveg viselése és még sok más elvárás között. Hihetetlen szabályok nehezíthetik meg a nyaralásunkat, ezek megsértése miatt repkedhetnek a súlyos büntetések.
Nyáron az egyik legkedveltebb célpont Horvátország, Görögország, Olaszország, de Ausztria és Németország is a turisták kedvelt helyszíne. Hiába uniós ország mind, azért az elvárásokat illetően vannak különbségek közöttük. Sőt, hihetetlen szabályokkal is találkozhatunk. Az eltéréseket vesszük most sorra.
Hihetetlen szabályok az autópályákon
Az autópálya-díj tekintetben számos eltérés van az európai országok között. Magyarországon és több más európai országban (például Romániában és Szlovákiában) elektronikus rendszer működik, de míg a felhajtástól számítva 60 percünk van arra, hogy megvásároljunk egy matricát, Szlovákiában előzetes regisztráció szükséges. Ausztriában az új digitális és a hagyományos matricás rendszer van érvényben, ahol már a felhajtáskor 120 eurós pótdíjjal számolhatunk, ha megfeledkeztünk a díjfizetésről. Németországban a személyautók ingyen használhatják az autópályát, a legtöbb európai országban pedig lehetetlen tévedni, hiszen kapus rendszer van érvényben (például Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Horvátországban).
Hiába vásároltuk meg időben az autópálya matricát és tartottuk be a sebességkorlátozást, Ausztriában azért is komoly büntetést kaphatunk, ha nem tartottuk be a követési távolságot, ami 0,2 és 0,4 másodperc, azaz 130 kilométer/óránál 7 méter és 14 méter között van. A gyorshajtásért járó büntetés összege sokkal magasabb lehet az IG-L jelzéssel ellátott szakaszokon is, mivel ezeken az utakon a korlátozás környezetvédelmi célt szolgál.
Átlagsebesség, jobbra tartás, pótszemüveg
Olaszországban az autópályák közel egyharmadán mérik az elhaladó autók átlagsebességét. Franciaországban pedig kifejezetten figyelik, és adott esetben kiállítják a forgalomból az autópályán azokat, akik nem tartják a jobbra tartási kötelezettséget. Romániában nemrégiben bővítették a KRESZ-t az agresszív vezetés fogalmával, amelybe beletartozik a veszélyes megközelítés, az indokolatlan fékezés, a leszorítás, a villogás, a dudálás, a forgalmi sávok közötti cikázás vagy például a motor hangos „túráztatása” – ezekért mind komoly pénzbüntetést kaphatunk.
Vannak egészen váratlan szabályok, például Franciaországban, Spanyolországban, Svájcban a szemüveget viselőknek vezetés közben mindig maguknál kell tartaniuk egy pótszemüveget. Amennyiben ezt nem tudja a járművezető bemutatni, bírságra számíthat. A legtöbb országban csak 1,35 méternél magasabb gyermekek ülhetnek normál ülésen, ülésmagasító használata nélkül. Egyes esetekben azonban a gyerekeknek ennél is magasabbnak kell lenniük.
Bírságok az Európai Unióban: nincs egységes szabályozás
Az Európai Unióban nincs egységes szabályozás a büntetések területén, így az egyes országok maguk döntenek a bírságok nagyságáról és a büntetési tételekről. A tagállamok között kölcsönös jogsegélynyújtás van érvényben. Az információ megosztás nyolc esetben használható: gyorshajtás, biztonsági öv vagy bukósisak használatának mellőzése, piros lámpa figyelmen kívül hagyása, ittas vagy kábítószer hatása alatti vezetés, tiltott sáv használata, mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz szabálytalan használata vezetés közben.