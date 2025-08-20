Hihetetlen szabályok, erre figyeljen, ha külföldön nyaral

Nyáron az egyik legkedveltebb célpont Horvátország, Görögország, Olaszország, de Ausztria és Németország is a turisták kedvelt helyszíne. Hiába uniós ország mind, azért az elvárásokat illetően vannak különbségek közöttük. Sőt, hihetetlen szabályokkal is találkozhatunk. Az eltéréseket vesszük most sorra.

Hihetetlen szabályok: Franciaországban, Spanyolországban, Svájcban a szemüveget viselőknek vezetés közben mindig maguknál kell tartaniuk egy pótszemüveget.

Fotó: Dusan Petkovic / Forrás: Shutterstock

Hihetetlen szabályok az autópályákon

Az autópálya-díj tekintetben számos eltérés van az európai országok között. Magyarországon és több más európai országban (például Romániában és Szlovákiában) elektronikus rendszer működik, de míg a felhajtástól számítva 60 percünk van arra, hogy megvásároljunk egy matricát, Szlovákiában előzetes regisztráció szükséges. Ausztriában az új digitális és a hagyományos matricás rendszer van érvényben, ahol már a felhajtáskor 120 eurós pótdíjjal számolhatunk, ha megfeledkeztünk a díjfizetésről. Németországban a személyautók ingyen használhatják az autópályát, a legtöbb európai országban pedig lehetetlen tévedni, hiszen kapus rendszer van érvényben (például Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Horvátországban).

Hiába vásároltuk meg időben az autópálya matricát és tartottuk be a sebességkorlátozást, Ausztriában azért is komoly büntetést kaphatunk, ha nem tartottuk be a követési távolságot, ami 0,2 és 0,4 másodperc, azaz 130 kilométer/óránál 7 méter és 14 méter között van. A gyorshajtásért járó büntetés összege sokkal magasabb lehet az IG-L jelzéssel ellátott szakaszokon is, mivel ezeken az utakon a korlátozás környezetvédelmi célt szolgál.

Átlagsebesség, jobbra tartás, pótszemüveg

Olaszországban az autópályák közel egyharmadán mérik az elhaladó autók átlagsebességét. Franciaországban pedig kifejezetten figyelik, és adott esetben kiállítják a forgalomból az autópályán azokat, akik nem tartják a jobbra tartási kötelezettséget. Romániában nemrégiben bővítették a KRESZ-t az agresszív vezetés fogalmával, amelybe beletartozik a veszélyes megközelítés, az indokolatlan fékezés, a leszorítás, a villogás, a dudálás, a forgalmi sávok közötti cikázás vagy például a motor hangos „túráztatása” – ezekért mind komoly pénzbüntetést kaphatunk.