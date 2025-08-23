Felfénylettek az Alma Mater kutató csillagai

A Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörös fiataljai idén is kiválóan képviselték iskolájukat a XXIX. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia székesfehérvári rendezvényén. A nemrég tartott seregszemlén a reformkor történelmi és kulturális kérdései kaptak főszerepet.

Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia garaysta kiválóságai: Akkermann Dániel, Wigand Míra Brigitta, dr. Gesztesi Enikő és Kiss Laura Beáta

Fotó: Beküldött fotó

Honismereti akadémia sok előadással

A 10. B osztályos Akkermann Dániel „Kis települések nagy titkai – Időkapszulák Tolna megyében” című előadása figyelemre méltó sikert aratott. Dani részvétele jutalomként szolgált, tekintettel kiemelkedő országos és határon túli versenyeredményeire. A 12. A osztályos Wigand Míra Brigitta arra vállalkozott, hogy bemutatja Bezerédj István reformpolitikáját, ezt meg is tette, általános vélemények szerint kifejezetten tartalmas és informatív módon. Kiss Laura Beáta, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TVMEAHE) legfiatalabb tagja immár harmadszor vendégeskedett ilyen jellegű akadémián: kétszer előadóként, most pedig szakmai programokat segítve, tapasztalatával is gazdagítva az eseményt. A diákok felkészítője, dr. Gesztesi Enikő, egyúttal a TVMEAHE elnöke „Nevelés által az emberből mindent képezhetni. Gróf Széchenyi István tanulmányai, iskolai évei” címmel tartott ugyancsak nagy elismerést kiváltó előadást.

Mindent összegezve, a Szekszárdi Garay János Gimnázium jó hírét tovább öregbítve képviselte Tolna vármegyét és a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet. A konferencia sikeréhez a Honismereti Szövetség és a Fejér Vármegyei Honismereti Egyesület precíz szervezőmunkája is hozzájárult. – Gratulálok a gyerekeknek, sokat dolgoztak és dolgoznak, mert megéri – foglalta össze az esemény tanulságát a felkészítő tanár, elismeréssel nyugtázva diákjai kimagasló teljesítményét.