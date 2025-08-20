Hősként reagált a buszsofőr Szekszárdon - Ezt tette

Életveszélyes helyzet alakult ki augusztus 18-án, kora délután Szekszárdon, amikor a Pécsről 12:30-kor induló, Székesfehérvárra tartó buszt egy kamion veszélyesen előzni kezdte. A manőver rosszul sikerült, a kamionos nem tudta befejezni az előzést, így pillanatok alatt tragédia fenyegetett.

A busz sofőrje azonban lélekjelenlétének és rutinjának köszönhetően azonnal reagált, elkerülve az ütközést. A járművön utazók közül többen is megköszönték a vezető higgadt döntését – egy egész busznyi ember menekült meg a szerencsétlenségtől.

A történetről a „Szekszárdon Hallottam” Facebook-csoportban számolt be egy utas, aki háláját fejezte ki a sofőr felé.