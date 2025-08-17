19 perce
Ön hogy gyűjti a hulladékot? – A MOHU megmondja, hogyan kell!
Mit hova dobjunk? Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a legegyszerűbben a hulladékudvarban lehet leadni.
A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint kétszer annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban – áll a MOHU közleményében, amelyben ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye. Megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba.
A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése az, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtjük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a legegyszerűbben a hulladékudvarban lehet leadni. Ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak a körforgásos gazdálkodásban, a lakosság által leadott hulladék jelentős része ugyanis újrahasznosítható.
Lakhelytől függetlenül bármelyik hulladékudvar rendelkezésre áll
A hulladékudvarok koordinációját 2023 óta végző MOHU jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban.
- egységes digitális hulladék nyomonkövető rendszert vezettek be, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak
- az udvarok lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek,
- 10 000 fő feletti lakosságszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben (minimum 48 óra/hét) látogathatóak,
- és egyre több hulladéktípust fogadnak – például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.
A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladék lerakásra vagy égetőműben megsemmisítésre kerül. A veszélyes hulladékot teljesen külön kell kezelni – speciális tárolást, szállítást és ártalmatlanítást igényelnek.
Nyerhet is, amíg megszabadul a hulladéktól
A MOHU országos edukációs kampányt indított, amelynek részeként augusztus 25-én és 26-án a szekszárdi hulladékudvarban nemcsak a lomok elhelyezésére lesz lehetőség, hanem nyerni is lehet. A turné során egy „aranykuka” érkezik, és aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart.