Ön hogy gyűjti a hulladékot? – A MOHU megmondja, hogyan kell!

A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint kétszer annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban – áll a MOHU közleményében, amelyben ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye. Megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba.

A hulladékudvar az újrahasznosítás kiindulópontja

Forrás: TEOL archív

A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése az, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtjük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a legegyszerűbben a hulladékudvarban lehet leadni. Ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak a körforgásos gazdálkodásban, a lakosság által leadott hulladék jelentős része ugyanis újrahasznosítható.

Lakhelytől függetlenül bármelyik hulladékudvar rendelkezésre áll

A hulladékudvarok koordinációját 2023 óta végző MOHU jelentős fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban.

egységes digitális hulladék nyomonkövető rendszert vezettek be, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak

az udvarok lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek,

10 000 fő feletti lakosságszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben (minimum 48 óra/hét) látogathatóak,

és egyre több hulladéktípust fogadnak – például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.

A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladék lerakásra vagy égetőműben megsemmisítésre kerül. A veszélyes hulladékot teljesen külön kell kezelni – speciális tárolást, szállítást és ártalmatlanítást igényelnek.

Nyerhet is, amíg megszabadul a hulladéktól

A MOHU országos edukációs kampányt indított, amelynek részeként augusztus 25-én és 26-án a szekszárdi hulladékudvarban nemcsak a lomok elhelyezésére lesz lehetőség, hanem nyerni is lehet. A turné során egy „aranykuka” érkezik, és aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart.