Maxi megnevettet és tanít

Még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye. A hulladékudvarokban viszont mindez leadható.

Révészné Hanol Erzsébet

„Szia! Maxi vagyok, a kukás. Gyere, megmutatom, hová visszük a szemetet.” Egy időben nagyon sokszor elhagyta ez a néhány mondat a számat. Persze nem azért, mert én lennék Maxi, és még csak kukás sem voltam soha, viszont ezek a kisfiam egyik ismeretterjesztő könyvecskéjének kezdő sorai. Másfél éves lehetett, amikor ennél tovább szinte soha nem jutottunk az olvasásban, mert ez a pár mondat valamiért mindig harsány kacagásra késztette. És csak ismételhettem újra és újra. Aztán ahogy idősebb lett, érdekelni kezdte a könyv többi része is a szelektív hulladékgyűjtéssel, újrahasznosítással, hulladékudvarral.

Ami nem fér a kukába, annak ott a hulladékudvar
Már gyerekkorban megtanulható, mi az, amit a kukába dobunk, és mit viszünk a hulladékudvarba
Forrás:  Shutterstock

Ami nem fér a kukába, vigye a hulladékudvarba

Mindez a MOHU friss közleményét olvasva jutott az eszembe, amelyben arról írnak, még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helye. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a leggyorsabban a hulladékudvarban lehet leadni.

A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fa lomokból pedig akár új bútor. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladékot lerakják vagy égetőműben megsemmisítik.

Legyünk tudatosak

Amit tehát egyénileg tehetünk, az az, hogy amire már nincs szükségünk, azt a megfelelő gyűjtőbe tesszük, a lomot és veszélyes hulladékot pedig nem az erdő szélére vagy a határba szállítjuk, hanem a hulladékudvarba visszük. De ugyanilyen fontos az is, hogy tudatos vásárlással törekedjünk a minél kevesebb szemét termelésére. Ezt már megtanultam Maxitól is.

 

