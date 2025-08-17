Humanoid robot a pályán, de a szív a mienk

Megrendezték a világ első humanoid robot nemzetközi sportjáték találkozót. Ezen a különleges megmérettetésen az ember formájú gépezetek különböző sportágakban versenyeztek egymással. Bár mozgásuk gyakorta még esetlen volt – sokszor elestek a pályán –, minden kis lépésük nagy ugrás a robotika fejlődése terén.

Ez történik akkor, ha két erős humanoid robot találkozik egymással: versengeni kezdenek, mint az emberek

Forrás: Origo

Humanoid robot, itt csak néző

A szurkolók tömegét még emberek alkották, tíz év múlva lehet, hogy ez is másképpen lesz. Hiszen az előrejelzések szerint a robotok lassan, de biztosan átveszik a pályát. Nemcsak a focipályákon vagy futópályákon, hanem a munkahelyeken, sőt, talán az életünk sok más területén is. Van, aki már most feszengve figyeli a gépek ügyetlen, de folyamatosan fejlődő mozdulatait, és közben az a kérdés kísérti: lehet, hogy hamarosan annyira „megemberelik” magukat, hogy mi, valódi emberek feleslegessé válunk? Az ellentmondás itt rejlik: a technológiai csoda lenyűgöz, ugyanakkor félelmetes, hiszen a robotok fejlődése olyan gyors, hogy szinte látjuk, ahogy a világ egyre több szegletében átveszik az irányítást. De azért a holló nem olyan fekete, mint amilyenre festik. Amíg ugyanis van élhető bolygónk, az ember képes lesz állni a versenyt: Egyszerű oknál fogva: mert a valódi játékban végül mindig a szív számít. A gépek pedig hiába futnak gyorsan vagy rúgnak pontosan, ezen a pályán hozzánk képest örökre csak nézők maradnak. Így tehát a jövőnket az élhető bolygó megmaradása okán nem a robotoktól kell igazán félteni, hanem magunktól.