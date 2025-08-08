augusztus 8., péntek

Tengervizek és tavak

34 perce

Húsevő baktérium: nyáron nagyobb a veszély, egyre több helyen fenyegeti a nyaralókat

Címkék#vibrio#baktérium#húsevő baktérium#fertőzés#veszély

Nyakunkon a nyár, a melegben a legjobb a tenger vagy valamelyik tó vízében hűsölni, aki teheti, él is ezzel a lehetőséggel. Az elmúlt napokban azonban egyre több fórum foglalkozik azzal, hogy húsevő baktérium terjed Európa vizeiben.

Mauthner Ilona

Ahogy emelkedik a tengervíz hőmérséklete Európa partjainál, a Vibrio baktériumok (húsevő baktérium) megjelenése is gyakoribbá válik – hívta fel a figyelmet az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC). A melegedő tengervízben pedig egyre gyakrabban okoz súlyos fertőzést a húsevő baktérium Európa partjainál.

A húsevő baktériumok egyre gyakoribbak a melegedő vizekben
A meleg elől jó a vízbe merülni, de a húsevő baktériumok is a melegedő tengervízben egyre gyakoribbak
Fotó: Illusztráció/Bozsó Katalin/MW

Nyáron nagyobb veszélyt jelent a húsevő baktérium

Ezek a baktériumok természetes módon fordulnak elő olyan helyeken, ahol az édesvíz keveredik a sós vízzel, ilyenek a környezeti adottságok például a Balti-tengerben, az Északi-tenger partjainál, valamint zárt öblökben, lagúnákban és folyótorkolatoknál. A Vibrio baktériumok számára a meleg és az alacsony sótartalmú víz ideális feltételeket biztosít a szaporodásra. Emiatt a nyári hónapokban, különösen hőhullámok idején jelentősen nőhet a fertőzés kockázata.

Húsevő baktérium: a sebekbe jutva akár vérmérgezést is okozhat

A Vibrio baktériumok egyik tagját a köznyelvben húsevő baktériumként is emlegetik, mivel a kórokozó a sebekbe jutva gyors szövetelhalást, súlyos gyulladást és vérmérgezést okozhat. Olykor a beteg életét csak amputációval lehet megmenteni.

A meleg elől jó a vízbe merülni, de a húsevő baktériumok is a melegedő tengervízben egyre gyakoribbak
Fotó: Illusztráció/Nool.hu

A vibrózis tünetei attól függnek, hogyan történt a fertőzés – írta a Pénzcentrum. Nyers vagy nem megfelelően hőkezelt kagylók fogyasztása esetén a tünetek jellemzően vizes hasmenés, hasi fájdalom, hányinger, hányás, láz és hidegrázás. A fertőzés származhat nagy mennyiségű Vibrio baktériumot tartalmazó vízben való fürdésből is, ami fülgyulladást okozhat, vagy ha a baktériumok nyílt sebbel érintkeznek, bőrrel kapcsolatos tüneteket, például pirosságot, duzzanatot és fájdalmat az érintett területen. A kezeletlen sebfertőzések súlyos szövődményekhez vezethetnek, mint például a vérárami fertőzések, szepszis vagy akár végtagamputáció, különösen az alapbetegségekkel (krónikus májbetegség vagy legyengült immunrendszer) rendelkező egyéneknél.

Évről évre nő a fertőzések száma

Habár Európában még viszonylag ritka a Vibrio-fertőzés, az északi országokban – főként a Balti-tenger mentén – már növekvő esetszámot figyeltek meg. A 2018-as hőhullám során például 445 esetet jelentettek, ami több mint háromszorosa a 2014–2017 közötti évek éves átlagának (126 eset).

 

