Ideiglenes megállót alakítanak ki burkolatjavítás miatt

A korlátozás megszűnésével ismét a kiépített megállóhelyi öblöt használják majd a buszok.

Teol.hu

Burkolatjavítás miatt kedden lezárták a Dózsa György út 32. elnevezésű buszmegállót Pakson – tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. A javítás idejére átmenetileg ideiglenes megállóhelyet jelöltek ki a lezárt megállóhely közelében. Kérik az utasokat, hogy a munkálatok befejezéséig ott várakozzanak, mert a le- és felszállás ott fog történni.

Burkolatjavítás miatt két napig áthelyezik az egyik buszmegállót Pakson
Forrás: Paksi Közlekedési Kft.

A módosulás az 1, az 1S, a 2, a 3 és a 3I járatokat érinti, a javítás ideje alatt sem járat, sem megállóhely nem marad ki. A korlátozás megszűnésével – augusztus 28. csütörtöktől – a buszok ismét a kiépített megállóhelyi öblöt fogják használni.

