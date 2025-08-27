Ideiglenes megállót alakítanak ki burkolatjavítás miatt

Burkolatjavítás miatt kedden lezárták a Dózsa György út 32. elnevezésű buszmegállót Pakson – tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. A javítás idejére átmenetileg ideiglenes megállóhelyet jelöltek ki a lezárt megállóhely közelében. Kérik az utasokat, hogy a munkálatok befejezéséig ott várakozzanak, mert a le- és felszállás ott fog történni.

Burkolatjavítás miatt két napig áthelyezik az egyik buszmegállót Pakson

Forrás: Paksi Közlekedési Kft.

A módosulás az 1, az 1S, a 2, a 3 és a 3I járatokat érinti, a javítás ideje alatt sem járat, sem megállóhely nem marad ki. A korlátozás megszűnésével – augusztus 28. csütörtöktől – a buszok ismét a kiépített megállóhelyi öblöt fogják használni.