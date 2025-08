Kell-e indexelni körforgalomnál, és mikor szabad dudálni?

Akár gyalog, akár két- vagy négykeréken közlekedünk, a KRESZ-szabályok minden közlekedőre vonatkoznak. Nem csak az autósoknak kell tisztában lenniük az alapvető előírásokkal, a bicikliseknek, robogósoknak, gyalogosoknak, sőt a taxisoknak is pontosan tudniuk kell, mi számít szabályosnak és mi nem. Az új KRESZ egyik legfontosabb változása, hogy az indexelés időpontját meghatározza.

Az új KRESZ egyik legfontosabb változása, hogy az index időpontját szigorúbban szabályozzák majd.

Forrás: sonline.hu

Kanyarodás előtt két másodperccel már kattognia kell az indexnek

Az új KRESZ egyik legfontosabb változása, hogy az irányjelzés időpontját szigorúbban szabályozzák majd. A járművezetőknek kanyarodás vagy sávváltás előtt legalább két másodperccel kell jelezniük szándékukat, így segítve a többi közlekedőt a biztonságosabb közlekedésben.

Cél, hogy az új szabályok az irányjelzés időtartamának pontosabb meghatározásával hozzájárulnak a balesetek megelőzéséhez.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden esetben életszerű a két másodperc előzetes jelzés: például egy kisebb körforgalomban való sávváltásnál nem valószínű, hogy ekkora időtartam áll rendelkezésre.

Kivételes esetekre is gondolt az új KRESZ

Az új KRESZ a kivételes eseteket is figyelembe veszi, így a szabályok rugalmasabban alkalmazhatók bizonyos közlekedési helyzetekben. Például egy kicsi körforgalom elhagyásakor, mivel lehet, hogy ott mindösszesen 2-3 másodpercet autózunk összesen.

A dudálás kapcsán is lesz változás, eszerint – az új KRESZ előírja majd, hogy – „rövid ideig adható” figyelemfelhívás érdekében, de csak balesetveszély esetén, a baleset megelőzése miatt.

Mindemellett az is bekerül az új KRESZ-be, hogy vészvillogózás balesetmegelőzés miatt „adható”. Csalni azonban továbbra sem lehet a dupla indexszel, például leplezni a szabálytalan parkolást.

Az új szabályozás az úgynevezett cipzár elvet is hivatalosan bevezeti. Ezt az elvet már az elmúlt években is alkalmazták a közlekedők, de mostantól jogszabályba foglalják. A cipzár elve arra vonatkozik, hogy a járművek egymás után, felváltva hajthatnak be egy szűkebb sávba, segítve ezzel a közlekedés folyamatos áramlását.