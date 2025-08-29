Ijesztően nagy a felelősség az influenszereken

A közösségi média olyan veszélyeket rejt, amelyek észrevétlenül találják meg a tartalomkészítőket és a fogyasztókat is. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb influenszernek fogalma sincs róla, mekkora hatalom van a kezében, csak azzal, hogy videókat készít arról, mivel telik egy napja, miket vásárol vagy eszik. Nem csak ők tudatlanok ezen a téren: több olyan követő is van, aki észre sem veszi, hogy a polcról azért veszi le azt a müzlit, mert reggel pont olyat evett egy kedvenc tartalomgyártója.

Az influenszerek észrevétlenül hatnak a döntéseinkre Forrás: MW Archívum

Az influenszerek hatnak a fiatalokra

Ezek a példák elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de gondoljunk csak azokra a TikTok-trendekre, amelyek egyenesen életveszélyes helyzetekbe sodortak fiatalokat, mert vakon utánozták, amit a képernyőn láttak. Ennél egy fokkal hétköznapibb, mégis veszélyes szokás az is, amikor valaki előre elkészíti a sminkjét fóliára festve, majd másnap az arcára helyezi – gondolkodás nélkül átvéve valamit, ami akár bőrkárosodást is okozhat.