Ijesztően nagy a felelősség az influenszereken

Címkék#média#influenszer#jegyzet

Napjainkban úgy tűnik, ugyanannyit számít, ha egy népszerű tartalomkészítő megosztja az arcápolási rutinját, mintha egy bőrgyógyász személyesen ajánlotta volna azokat a termékeket. A tartalomgyártók, influenszerek ajánlásai észrevétlenül is hatnak ránk.

Bencze Péter

A közösségi média olyan veszélyeket rejt, amelyek észrevétlenül találják meg a tartalomkészítőket és a fogyasztókat is. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb influenszernek fogalma sincs róla, mekkora hatalom van a kezében, csak azzal, hogy videókat készít arról, mivel telik egy napja, miket vásárol vagy eszik. Nem csak ők tudatlanok ezen a téren: több olyan követő is van, aki észre sem veszi, hogy a polcról azért veszi le azt a müzlit, mert reggel pont olyat evett egy kedvenc tartalomgyártója.

Az influenszerek észrevétlenül hatnak a döntéseinkre
Az influenszerek észrevétlenül hatnak a döntéseinkre Forrás: MW Archívum

Az influenszerek hatnak a fiatalokra

Ezek a példák elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de gondoljunk csak azokra a TikTok-trendekre, amelyek egyenesen életveszélyes helyzetekbe sodortak fiatalokat, mert vakon utánozták, amit a képernyőn láttak. Ennél egy fokkal hétköznapibb, mégis veszélyes szokás az is, amikor valaki előre elkészíti a sminkjét fóliára festve, majd másnap az arcára helyezi – gondolkodás nélkül átvéve valamit, ami akár bőrkárosodást is okozhat.

A dolog hátulütője tehát egyértelmű: a tartalomgyártók hatása nem csökken, csak nő. És az a legijesztőbb, hogy ma már nem csak orvos, tanár, jogász, közgazdász, vagy bármilyen szakember szava számít sokat – hanem bárkié, aki elég követőt tud gyűjteni. A kérdés már csak az: vajon felismerik-e időben, hogy az a sok lájk valójában felelősség is?

 

