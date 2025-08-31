Vissza az iskolapadba – de most az olvasók felelnek!

A tanév kezdetének szellemében mi sem lehetne izgalmasabb, mint egy kis iskolatörténeti kvíz, kifejezetten Tolna vármegye területére és históriájára fókuszálva. Tesztelje tudását a vármegye oktatási múltjáról, és derítse ki, mennyit tud a kisdedóvóktól a gimnáziumokon át egészen a felsőoktatásig.

A közelgő tanévnyitóra emlékeztet az iskolatörténeti kvíz: vármegyénkben hamarosan közel húszezer iskolás kezdi meg tanulmányait az oktatási intézményekben

Forrás: Getty Images

Iskolatörténeti kvíz, számokkal, évekkel

Vajon tudja azt, hogy hol nyílt meg vármegyénk első kisdedóvója 1834-ben? Avagy, hogy melyik település büszkélkedhetett az első magyar óvóképzővel 1837-ben? És természetesen nem maradhat ki Petőfi Sándor vármegyei gimnáziumi „kalandja” sem!

A kvízelítő kérdései között akadnak számok, évszámok és települések – egy kis történelem, egy csipetnyi helyismeret, és egy cseppnyi nosztalgia, hogy képzeletben visszarepüljünk egykori iskolánkba.

Ha úgy gondolja, hogy ismeri a vármegye oktatási múltját, vagy egyszerűen csak szeret játszani, akkor ez a kvíz önnek való! Készen áll? Tollat a kézbe, és indulhat a tudáspróba! De ne feledje: a három-három megadott válaszlehetőség közül mindig csak egy a helyes!