Vissza az iskolapadba – de most az olvasók felelnek!

Címkék#helyismeret#iskolatörténeti kvíz#történelem

Szeptember eleje van, a ceruzák és füzetek ismét előkerültek. Ebben a szellemben készült az alábbi iskolatörténeti kvíz, amely játékos formában teszteli tudását. Készüljön fel egy kis történelemre, helyismeretre és nosztalgiára is.

Szeri Árpád

A tanév kezdetének szellemében mi sem lehetne izgalmasabb, mint egy kis iskolatörténeti kvíz, kifejezetten Tolna vármegye területére és históriájára fókuszálva. Tesztelje tudását a vármegye oktatási múltjáról, és derítse ki, mennyit tud a kisdedóvóktól a gimnáziumokon át egészen a felsőoktatásig.

iskolatörténeti kvíz
A közelgő tanévnyitóra emlékeztet az iskolatörténeti kvíz: vármegyénkben hamarosan közel húszezer iskolás kezdi meg tanulmányait az oktatási intézményekben
Forrás: Getty Images

Iskolatörténeti kvíz, számokkal, évekkel

Vajon tudja azt, hogy hol nyílt meg vármegyénk első kisdedóvója 1834-ben? Avagy, hogy melyik település büszkélkedhetett az első magyar óvóképzővel 1837-ben? És természetesen nem maradhat ki Petőfi Sándor vármegyei gimnáziumi „kalandja” sem!

A kvízelítő kérdései között akadnak számok, évszámok és települések – egy kis történelem, egy csipetnyi helyismeret, és egy cseppnyi nosztalgia, hogy képzeletben visszarepüljünk egykori iskolánkba.

Ha úgy gondolja, hogy ismeri a vármegye oktatási múltját, vagy egyszerűen csak szeret játszani, akkor ez a kvíz önnek való! Készen áll? Tollat a kézbe, és indulhat a tudáspróba! De ne feledje: a három-három megadott válaszlehetőség közül mindig csak egy a helyes!

1.
Itt jött létre a vármegye első kisdedóvója 1834-ben
2.
Az első magyar óvóképző 1837-ben vármegyénkben nyílt meg. Hol?
3.
Tolna vármegye első gimnáziuma 1805-ben kezdte meg működését. Melyik településen?
4.
Melyik Tolna vármegyei településen járt gimnáziumba Petőfi Sándor?
5.
Hány általános iskola van vármegyénkben?
6.
Hány gimnáziummal rendelkezik vármegyénk?
7.
Ebben az évben nyílt meg Szekszárdon vármegyénk első felsőfokú oktatási intézménye, a Kaposvári Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozata.

 

