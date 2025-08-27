augusztus 27., szerda

Nem értik, mit keres ott

1 órája

Ismeretlen lakókocsi zavarja a helyieket - Az esetről a rendőrség is tud

Címkék#Szücsény-szurdik#lakókocsi#borvidék#bűncselekmény

Bencze Péter

Néhány hete egy rossz állapotban lévő lakókocsi tűnt fel Szekszárdon, a Szücsény-szurdik Borzsák utcai feljárójánál. A környéken tanyával rendelkező helyiek szerint emberek laknak benne és egyre több szemét halmozódik fel a jármű körül. A lakók úgy vélik, az elhagyatottnak tűnő kocsi nem illik a borvidékre jellemző környezetbe.

A helyiek szerint lakhatásra használhatják a hetek óta leparkolt lakókocsit
Fotó: Mártonfai Dénes

Az esetről a rendőrség is tudomást szerzett. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte: a rendőrök az elmúlt napokban többször is ellenőrizték a helyszínt, de nem találtak szabálysértésre vagy bűncselekményre utaló körülményt. Hozzátette, hogy amennyiben a környéken élők bármikor rendellenes helyzetet tapasztalnak, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót.

 

