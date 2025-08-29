Ismét nagyobb rendezvények helyszíne lehet a faluház

Elkészült a dunakömlődi faluház új konyhája. Az ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatón Heringes Anita polgármester örömét fejezte ki, hogy így az épület ismét családi rendezvények, lakodalmak helyszíne lehet, és nemcsak a dunakömlődieket biztatja arra, hogy vegyék igénybe a faluházat, hanem a paksiakat is. Kiemelte, hogy egyenértékűként tekintenek a város külterületeire is, és ahogy a költségvetés engedi, fejlesztéseket hajtanak végre azokon a részeken is.

Szél Benjámin és Heringes Anita a dunakömlődi faluház megújult konyhájában

Fotó: Molnár Gyula

Szél Benjamin, a választókerület képviselője úgy fogalmazott, hogy egy álmuk vált valóra a beruházással, amelynek költségeit már év elején betervezte a testület. A fejlesztés mintegy hétmillió forintba került, amely a gépészeti rész teljes cseréjét is magában foglalja.