Kvíz

Itt a nagy vármegye kvíz! Lássuk mennyire vagy képben

Jó vagy földrajzból? Akkor biztos tudod melyik vármegyében vannak ezek az eldugott kis települések:

1.
Melyik vármegyében található Csapod?
2.
Melyik vármegyében található Öcsény?
3.
Melyik vármegyében található Baks?
4.
Melyik vármegyében található Hunya?
5.
Melyik vármegyében található Imola?
6.
Melyik vármegyében található Hetefejércse
7.
Melyik vármegyében található Böde?
8.
Melyik vármegyében található Ordacsehi?
9.
Melyik vármegyében található Héreg?
10.
Melyik vármegyében található Dejtár?

 

