Ízek, viseletek, táncok – színes forgatag Bonyhádon

Megkezdődött a bukovinai székelyek legnagyobb hazai rendezvénye, amely idén is a hagyományos Csalogatóval nyitotta meg kapuit. A nyitónap programjai során lengyel, román, ukrán és magyar néptánccsoportok lépnek fel Bonyhád különböző helyszínein, ízelítőt adva saját kultúrájukból.

Fotó: Mate Reka

A nap folyamán megnyílik az Örökség sátor, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a bukovinai székelyek viseleteivel – sőt, azokat fel is próbálhatják. Emellett a gasztronómiai sátorban a különféle régiók hagyományos ételei is megkóstolhatók.

Az ünnepi nap zárásaként egy jó hangulatú, hagyományos székely bál várja az érdeklődőket, ahol a tánc és a közösségi élmény kerül a középpontba.