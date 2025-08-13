augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy erőkkel újítanak

1 órája

Mindenütt munkagépek és építőanyagok – Teljes a felfordulás Tamási belvárosában

Címkék#porga Ferenc#fejlesztés#Tamási#közlekedés#járda

Teljes a felfordulás Tamási belvárosában. A beruházó azt ígéri, mire elkezdődik a tanév, a főtér és az iskola közötti járdaszakasz elkészül. A Kossuth tér átépítése a jövő évben fejeződik majd be. most még nagy erőkkel zajlanak a járdafelújítás munkálatai.

Kutny Gábor

Munkagépek és építőanyagok „népesítik be” Tamási főterét. Nem csak a Kossuth téren folyik a munka, hanem a Gesztenye sor és a Würtz iskola környéki járdák és parkolók is átépítés alatt állnak. Gőzerőkkel zajlik tehát a járdafelújítási program. Közben rohamosan közeledik az iskolakezdés időpontja, de Porga Ferenc polgármester azt mondja, a beruházó ígérete szerint mire becsengetnek, már biztonságosan megközelíthető lesz az oktatási intézmény.

járdafelújítás, tamási
A járdafelújítás mellett a főtér is készül. Fotó: A szerző felvétele

A Kossuth tér teljes rekonstrukciójának befejezésére jövő tavaszig várni kell, de a munkálatok jelentős része már az ősz folyamán befejeződhet. Nem csak a tér központi részén dolgoznak a munkagépek, a Gesztenye sor felőli részen a parkolók kialakítása megtörtént és elkészült egy átjáró a főtér és a piactér között, ahol akadálymentesen tudják megközelíteni majd a postát és a gyógyszertárat – mondja Tamási polgármestere.

járdafelújítás tamásiban
Teljesen megújul a belváros. Fotó: A szerző felvétele

Járdafelújítás keretében több utca és közterület rész is megújul

A Kossuth téri építkezéshez csatoltan a kapcsolódó Arany János utca két szakasza is teljesen új útburkolatot kapott, emellett pedig további belterületi utak korszerűsítését végezték el a város különböző pontjain. – Nagyon fontos elmondani, hogy a helyiadó és a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg tette lehetővé azt, hogy a temető belső úthálózata is korszerűsödjön – mondta Porga Ferenc. A fejlesztés jelen szakaszában a Vörösmarty utcai bejárattól a temető központjáig, a ravatalozóig építették meg most a járdaszakaszt, biztonságossá téve a közlekedést a sírkerten belül – tette hozzá a polgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu