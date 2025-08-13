Mindenütt munkagépek és építőanyagok – Teljes a felfordulás Tamási belvárosában

Munkagépek és építőanyagok „népesítik be” Tamási főterét. Nem csak a Kossuth téren folyik a munka, hanem a Gesztenye sor és a Würtz iskola környéki járdák és parkolók is átépítés alatt állnak. Gőzerőkkel zajlik tehát a járdafelújítási program. Közben rohamosan közeledik az iskolakezdés időpontja, de Porga Ferenc polgármester azt mondja, a beruházó ígérete szerint mire becsengetnek, már biztonságosan megközelíthető lesz az oktatási intézmény.

A járdafelújítás mellett a főtér is készül. Fotó: A szerző felvétele

A Kossuth tér teljes rekonstrukciójának befejezésére jövő tavaszig várni kell, de a munkálatok jelentős része már az ősz folyamán befejeződhet. Nem csak a tér központi részén dolgoznak a munkagépek, a Gesztenye sor felőli részen a parkolók kialakítása megtörtént és elkészült egy átjáró a főtér és a piactér között, ahol akadálymentesen tudják megközelíteni majd a postát és a gyógyszertárat – mondja Tamási polgármestere.

Teljesen megújul a belváros. Fotó: A szerző felvétele

Járdafelújítás keretében több utca és közterület rész is megújul

A Kossuth téri építkezéshez csatoltan a kapcsolódó Arany János utca két szakasza is teljesen új útburkolatot kapott, emellett pedig további belterületi utak korszerűsítését végezték el a város különböző pontjain. – Nagyon fontos elmondani, hogy a helyiadó és a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg tette lehetővé azt, hogy a temető belső úthálózata is korszerűsödjön – mondta Porga Ferenc. A fejlesztés jelen szakaszában a Vörösmarty utcai bejárattól a temető központjáig, a ravatalozóig építették meg most a járdaszakaszt, biztonságossá téve a közlekedést a sírkerten belül – tette hozzá a polgármester.