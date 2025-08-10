augusztus 10., vasárnap

Jótékony célról szavazhatnak a város lakói

Teol.hu

Az Európa Pékség idén is egy teljes éven át tartó jótékonysági akciót indít, amelynek kedvezményezettjét ezúttal is a város lakói választhatják ki. A szavazás 2025. augusztus 15-én éjfélig tart, a program pedig augusztus 20-án kezdődik – olvasható a Városunk Dombóvár csoport bejegyzésében.

A részvétel egyszerű: a Városunk Dombóvár Facebook-oldalán található bejegyzés hozzászólásai között kell megkeresni a támogatandó egyesület nevét, majd a mellette lévő reakciógombbal jelezni a szavazatot. Az előző évek nyertes szervezetei nem szerepelnek a listában.

A legtöbb lájkot kapó egyesület lesz az, amely a következő egy évben az Európa Pékség támogatásában részesül. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy egy kattintással segítsenek egy helyi közösségnek vagy jótékonysági szervezetnek.

 

