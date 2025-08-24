Juhász Józsa állami kitüntetést kapott

Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át Juhász Józsa, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából adott át állami kitüntetéseket és művészeti díjakat a Pesti Vigadóban.