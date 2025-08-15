40 fokos pokol: vasárnapig nincs menekvés a kánikulából

A következő napokban is folytatódik a kánikula – tette közzé a Köpönyeg.hu. A várható hőmérséklet napközben 39-40 fok körül várható, és majd csak az előrejelzés szerint a vasárnap hozhatja meg az enyhülést.

Fotó: MW/illusztráció

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív- és érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. Az orvos meteorológia szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint a fokozódó fülledtség jelentős terhet ró a szervezetre. Nő a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni.