Időjárás
3 órája
40 fokos pokol: vasárnapig nincs menekvés a kánikulából
A következő napokban is folytatódik a kánikula – tette közzé a Köpönyeg.hu. A várható hőmérséklet napközben 39-40 fok körül várható, és majd csak az előrejelzés szerint a vasárnap hozhatja meg az enyhülést.
A tartós hőség leginkább az időseket és a szív- és érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. Az orvos meteorológia szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint a fokozódó fülledtség jelentős terhet ró a szervezetre. Nő a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
2025.08.13. 13:24
Igazi földi pokol jön: kiadták a vörös figyelmeztetést!Harmadfokú hőségriasztást rendel el az országos tisztifőorvos.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre