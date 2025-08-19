augusztus 19., kedd

Magyar identitás

57 perce

Szekszárd a világ középpontjában: a magyar fiatalokat összekapcsoló játék indul

Címkék#kapocs világjáték#magyarság#magyar identitás

Egy nemzetközi kezdeményezés célja, hogy erősítse a magyar identitást, és hidat építsen az anyaországban és a diaszpórában élők között. Augusztus 20-án Szekszárdról indul útjára a Kapocs világjáték, amely a Föld minden kontinensén élő, magyar kötődésű fiatalokat szólítja meg.

Szepesi László

Ismét Szekszárdra figyelhet a világ: augusztus 20-án innen rajtol a Kapocs világjáték, amely a 14–25 éves, magyar gyökerekkel rendelkező fiatalokat hívja meg a részvételre a világ minden tájáról. 

A Kapocs világjáték révén magyar fiatalok között alakul ki kapcsolat között
A Kapocs világjáték mottója Egy világ. Egy nemzet. Egy játék.
Fotó: Studio Romantic / Forrás:  Shutterstock

A kezdeményezést Kindl Gábor, a Forgass a Földért program versenyigazgatója indította, aki korábban a Shoot4Life villámfilmversenyt is megálmodta. A háromfordulós játék célja, hogy erősítse a magyar identitást, közösséget formáljon, és összekösse az anyaországban és a külhonban élő fiatalokat.

A Pécsi Tudományegyetemmel közösen szervezett világjáték fővédnöke dr. Szili Katalin, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi tagja, valamint dr. Szécsi Gábor professzor, a PTE KPVK dékánja.

A Kapocs mottója: „Egy világ. Egy nemzet. Egy játék.” – ez is jelzi a program szellemiségét, amely szerint bárhol is élünk, a magyarság összeköt.

A Kapocs világjáték három szakaszból áll

Első forduló (aug. 20.–okt. 20.): regisztráció és 12 kérdésből álló online kvíz.

Második forduló (okt. 21.–nov. 22.): maximum 5 perces motivációs videó készítése arról, mit jelent számukra a magyarság.

Harmadik forduló (2026. január): a legjobb hét játékos Magyarországra utazik, hét település vendégeként. A döntőre január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kerül sor.

A győztes díja egy kéthetes nyaralás lesz Magyarországon, három általa választott társával együtt. Ő lesz a Kapocs nagykövete is, aki 2026-ban elindítja a következő évadot.

Bár a játék hivatalos nyelve a magyar, azok a fiatalok is csatlakozhatnak, akik már kevésbé, vagy egyáltalán nem beszélik a nyelvet – ők segítséget kérhetnek vagy fordítógépet használhatnak a feladatok megoldásához.

A most induló játék egyben tisztelgés a tavaly elhunyt Potápi Árpád munkássága előtt, aki hosszú éveken át dolgozott a külhoni magyarság összekapcsolásán.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
