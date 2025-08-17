Kapospula, ahol otthon érzi magát az ember

„Stemler József polgármesterrel már nem először ültünk le tervezni, együtt gondolkodni. Átbeszéltük az aktuális ügyeket és a közösséget leginkább érintő témákat. A találkozó után közösen átmentünk a gyönyörű fekvésű és takaros házakkal büszkélkedő Alsóheténybe, ahol József körbevezetett – jó volt személyesen látni és hallani, mi minden történik a kis településen” – írta Csibi Krisztina a közösségi oldalon.