Ne így vegye be a gyógyszert!

2 órája

Tudta? A kávé és antibiotikum együtt rossz megoldás

Címkék#baktérium#kávé#antibiotikum

Egy friss tanulmány szerint a napi kávéfogyasztás befolyásolhatja az antibiotikumok működését. A kutatók kimutatták, hogy a kávé és antibiotikum együttes jelenléte módosíthatja a baktériumok gyógyszerfelvételét.

Mauthner Ilona

A nemzetközi kutatócsoport 94 vegyületet elemzett, hogy kiderítse, miként befolyásolják az Escherichia coli baktérium génjeinek működését. Kiderült, hogy a koffein hatására a széles körben alkalmazott ciprofloxacin csak korlátozottan tudott behatolni a baktériumsejt belsejébe. A kávé és antibiotikum együttes jelenléte tehát problémás lehet.

Kávé és antibiotikum rossz kombináció
Kávé és antibiotikum együtt nem jó megoldás, csökken a gyógyszer hatása
Forrás: borocoffee.com

Kávé és antibiotikum ütik egymást, ne így szedje

„Adataink szerint több anyag is képes finoman befolyásolni a baktériumok génszabályozását” – mondta az egyik Würzburgi Egyetem kutatója.

A kutatók kiemelték a Rob nevű fehérjét, amely fontos szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében. A koffein hatása éppen ezen a fehérjén keresztül érvényesült, csökkentve a gyógyszerek felvételét.

A koffein olyan láncreakciót indít el, amely végül több transzportfehérje működését is megváltoztatja

 – tette hozzá a Tübingeni Egyetem szakértője.

Érdemes a háziorvost megkérdezni antibiotikum kúra megkezdésekor
Fotó: MW/illusztráció

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás laboratóriumi környezetben zajlott. Még nem tudni, mennyi kávé kell ahhoz, hogy az emberi szervezetben is kimutatható legyen a különbség. A hatás ráadásul nem minden baktériumnál jelentkezett: például a Salmonella esetében nem figyeltek meg változást. A felfedezés így új irányt adhat a jövőbeli kutatásoknak.

A tanulmány a PLOS Biology folyóiratban jelent meg, és új kérdéseket vet fel az antibiotikumok és a mindennapi ételek, italok kölcsönhatásáról.

 

